Le Standard n'a pas encore sa licence pour la saison prochaine

L'accord avec 777 Partners n'a pas encore été finalisé et transformé officiellemet, ce qui pose problèmes aux yeux du manager des licences. Le closing, c'est-à-dire la finalisation de la transaction, avec signature, est attendu pour le 15 avril au plus tard. L'information est rapportée par La DH et L'Avenir.

© belga