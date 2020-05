Le Standard a décidé de mettre en congé ses joueurs de l'équipe première depuis samedi, a annoncé le club liégeois dans un communiqué. La repris est fixée au 12 juin.

"En concertation avec le staff sportif, la Direction du Standard de Liège a décidé de mettre en congé notre équipe 1ère à partir de ce samedi 9 mai", a expliqué le club liégeois. "Les joueurs étrangers sont autorisés à retourner dans leur pays d'origine à la seule condition que cela soit évidemment possible. La date de la reprise est fixée au vendredi 12 juin."

A la suite de la réunion du Conseil national de sécurité (CNS), le gouvernement a interdit, mercredi, les compétitions sportives professionnelles jusqu'au 31 juillet. La Pro League se penchera lors d'une Assemblée générale prévue le 15 mai sur les modalités et les conséquences de cet arrêt. Elle devra décider s'il y a un champion (Club Bruges), quels clubs bénéficieront d'un ticket européen, quels autres rejoindront l'élite et seront relégué en D1B. Elle devra aussi se positionner sur la finale de la Coupe de Belgique.

