Le Standard, La Gantois et Malines accompagneront Ostende en Europe Playoffs, les playoffs 2 de la Jupiler Pro League de football.

Dimanche, lors de la 34e et dernière journée de la saison régulière, le Standard a battu le Beerschot 3-0 grâce à Joao Klauss (44e), Selim Amallah (60e) et Jackson Muleka (86e) La Gantoise s'est largement imposée 2-7 à Zulte Waregem. Alessio Castro-Montes (14e et 40e) et Roman Yaremchuk (29e et 84e) ont réalisé un doublé, Michael Ngadeu-Ngadjui (48e), Vadis Odjidja (63e) et Alexandre De Bruyn (75e) ont marqué les autres buts gantois. Gianni Bruno (80e) et Ewoud Pletinckx (86e) ont réduit l'écart.

Victoire en déplacement aussi de Malines, 1-4 à Courtrai. Les locaux avaient pourtant ouvert le score par Faiz Selemanie (10e). Kerim Mrabti (28e), Nikola Storm (35e et 46e) et Rob Schoofs (82e) ont renversé la situation. Au classement, derrière Ostende (52 points), cinquième après son partage 1-1 contre le Cercle Bruges, le Standard prend la sixième place avec 50 points. La Gantoise (49 points) est septième et Malines (48 points) huitième.

Ces quatre clubs disputeront les Europe Playoffs avec l'objectif de décrocher le dernier ticket européen. Le Beerschot (47 points) échoue à la neuvième place, suivi par Zulte Waregem (46 points). Courtrai (39 points) finit au 14e rang.

