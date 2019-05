Le Standard et Olivier Renard se séparent

Le Standard et Olivier Renard se séparent, a annoncé le club liégeois lundi soir. L'ancien gardien de but, passé par Sclessin entre 2005 et 2008 (53 matches), avait rejoint le club en février 2016 comme directeur sportif, remplçant alors Axel Lawarée. Il occupait le poste de directeur du recrutement depuis l'été dernier.

"Le Standard de Liège et son directeur du recrutement Olivier Renard ont décidé de commun accord de mettre un terme à leur collaboration", écrit le Standard sur son site internet. "Le Standard de Liège tient à remercier Olivier Renard pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle". Olivier Renard, 39 ans, avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2013, lui qui avait défendu les filets de Charleroi, l'Udinese, Modène, Naples, du Standard et du FC Malines. Il est alors devenu directeur sportif adjoint puis directeur sportif du FC Malines, qu'il a quitté pour occuper le même poste en 2016. Le Standard a terminé 3e du championnat de Belgique 2018-2019 derrière Genk et le FC Bruges.