Aleksandar Boljevic a été prêté par le Standard à Eupen jusqu'au terme de la saison, a communiqué vendredi le club germanophone.

Boljevic, 25 ans, est arrivé au Standard en 2019 en provenance de Waasland-Beveren. Cette saison, le milieu offensif n'a disputé que neuf rencontres avec les Liégeois toutes compétitions confondues, sans se montrer décisif.

"Avec l'expérience de plus de 100 matches en Pro League et de 21 matchs internationaux pour le Monténégro, il peut nous aider à réaliser une bonne fin de saison", a précisé Jordi Condom, directeur sportif des Pandas. "Avec sa technique et sa vitesse, Aleksandar va renforcer le potentiel offensif de notre équipe et nous rendre plus dangereux devant le but adverse."

Eupen occupe actuellement la 14e place en championnat avec 30 points, neuf de plus que Waasland-Beveren, lanterne rouge.

