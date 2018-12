Le Standard domine Zulte-Waregem (4-1)

Le Standard s'est imposé 4-1 (mi-temps: 2-0) contre Zulte-Waregem dimanche en clôture de la 19e journée du championnat de Belgique de football. Mehdi Carcela (11e, 36e) et Renaud Emond (57e, 68e sur penalty) ont permis aux Rouches de se hisser à la 7e place avec 30 points tout comme Charleroi (6e). Anderlecht (4e), battu plus tôt au Cercle Bruges (2-1), et Saint-Trond (5e) n'ont plus qu'une unité d'avance. Zulte Waregem, qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Marvi Baudry (68e), a réduit le score par Mikael Soisalo (90e). Les Flandriens (17 points) restent 13e.