Le Standard ouvrira contre d'Ostende la 23e journée de la Jupiler Pro League, vendredi à 20h30. Cette journée comprend quelques matchs importants dans la course aux playoffs I, comme Charleroi/Malines, La Gantoise/Genk, Cercle Bruges/Anderlecht ou encore Antwerp/Zulte Waregem. Le leader, le Club Bruges, se rendra à Courtrai.

Après un mois de septembre difficile, le Standard a débuté l'année 2020 par un succès (2-3) à Malines. De quoi relancer la machine liégeoise et se donner de l'air dans la course aux playoffs I. A 8 journées de la fin de la phase classique, les Liégeois, cinquièmes, comptent 38 points, soit 4 de plus que Genk et Malines et 7 de plus que Zulte Waregem. La réception d'Ostende (15e, 18 points) représente une belle occasion pour grappiller encore quelques unités en vue du sprint final.

D'autant plus que Malines rendra visite à Charleroi (4e, 40 points) samedi à 18h. Les 'Zèbres' ont aligné 12 rencontres sans défaite (8 victoires, 4 partages) depuis leur dernier revers, le 4 octobre contre Anderlecht, et sont en très bonne position pour retrouver les playoffs I. Ils ont cependant grillé un joker à Eupen (1-1) et auront un programme très corsé en fin de saison régulière, avec une majorité de rencontres face à des membres du top-6.

Les matchs programmés à 20h concernent surtout des équipes du ventre mou du classement, à savoir Mouscron (10e, 27 points) contre Saint-Trond (11e, 26 points) et Waasland-Beveren (14e, 20 points) contre Eupen (13e, 20 points).

A 20h30 place à l'affiche de la journée entre La Gantoise (2e, 42 points) et Genk (6e, 34 points). Les Limbourgeois restent sur deux victoires de rang, dont celle capitale à Zulte Waregem (0-3) dimanche passé. Avec quatre succès lors des cinq dernières journées, le champion en titre a accroché le wagon des POI et ne compte plus le lâcher. Mais le déplacement à Gand, deuxième force du championnat, s'annonce délicat.

Anderlecht n'a pas le droit à l'erreur au Cercle

Dimanche, à 14h30, Anderlecht rendra visite à la lanterne rouge, le Cercle Bruges (11 points). Avec leurs 27 points, les Mauve et Blanc comptent 7 longueurs de retard sur Genk. Les Bruxellois doivent impérativement s'imposer pour conserver une chance d'atteindre les playoffs I.

A 18h00, le Club Bruges, solide leader avec 52 points, se déplacera à Courtrai (12e, 22 points). Il s'agira du deuxième de trois déplacements consécutifs des Brugeois en ce début d'année, les Blauw-Zwart devant se rendre à Charleroi le 29 janvier en match d'alignement.

A 20h30, l'Antwerp (3e, 42 points) recevra Zulte Waregem (8e, 31 points). Les deux équipes affichent un état de forme opposé: les Anversois n'ont plus perdu depuis le 2 novembre, soit neuf rencontres (6 victoires, 3 partages). Zulte Waregem reste sur trois revers de rang, ce qui l'a éjecté du top-6.

