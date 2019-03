Le Standard de Liège se fait peur mais s'offre l'Antwerp

Le Standard de Liège s'est imposé en ouverture de la première journée des playoffs I vendredi face à l'Antwerp (3-1).

Les Liégeois (30 points), menés 0-1 jusqu'à la 71e, en profitent pour grimper à la deuxième place de la Jupiler Pro League et pour revenir à deux points du leader, le Racing Genk. L'Antwerp (25 points) glisse, pour sa part, à la sixième place en attendant les rencontres de samedi entre le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht (20h30) et de dimanche entre le Club de Bruges et La Gantoise (18h00).

Dans un début de rencontre équilibré, le Standard de Liège allumait la première mèche. Marin (4) armait une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui venait heurter le montant de Bolat. L'Antwerp répondait à la 25e minute de jeu via Mbokani. L'attaquant anversois se frayait un chemin tout seul dans la défense liégeoise avant d'ajuster Ochoa d'un extérieur du pied. Le Standard de Liège accusait le coup et était tout proche d'encaisser un second but des oeuvres de Refaelov quelques minutes plus tard (35).

Les Liégeois tentaient de revenir au score dès l'entame de la seconde période. Laifis voyait notamment sa reprise de volée fuir le cadre de Bolat (53). Face à un bloc bas anversois, les troupes de Michel Preud'homme ne parvenaient pas à trouver la faille. C'est finalement sur une percée individuelle de Marin que les locaux parvenaient à revenir au score. Le Roumain s'infiltrait magnifiquement dans le rectangle avant de servir Djenepo qui concluait d'une "Madjer" (71). Le Standard poussait et faisait à nouveau la différence à neuf minutes du terme via un tir à bout portant de Cavanda (81). Les Liégeois inscrivaient même un troisième but des oeuvres de Laifis à la 88e.