La Commission des Litiges de l'Union Belge de Football a infligé deux amendes de 3.500 euros au Standard ce mardi. Les Rouches sont sanctionnés pour des incidents provoqués par leurs supporters lors des deux dernières journées des playoffs 1 contre le Club de Bruges et face à Genk. Le club liégeois devra donc s'acquitter d'un montant total de 7.000 euros.

Face à Bruges à Sclessin (2-0), ce sont des jets de bière de la part des supporters du Standard qui sont en cause ainsi que l'usage de fumigènes. Le Club de Bruges a quant à lui reçu une amende de 750 euros pour des jets de gobelets lors de la même rencontre.

A Genk (0-0), les supporters du Standard ont été sanctionnés pour l'usage de feux de Bengale. La sanction demandée pour ces faits était de 2.500 euros mais le président de la commission a décidé de la porter à 3.500 euros en raison des antécédents des Rouches.

Le Standard et Bruges ne sont pas les seuls clubs à avoir mis la main au portefeuille ce mardi. Courtrai a lui aussi reçu une amende de 3.500 euros. Lors de la finale des playoffs 2 contre Charleroi, les supporters des Kerels ont lancé des gobelets de bière, des bouteilles en plastique et même un hamburger vers le but du gardien carolo Rémy Riou. Ils ont en outre utilisé des fumigènes qui ont perturbé la rencontre.