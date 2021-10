Le Standard version Luka Elsner n'a pas encore gagné. Le technicien slovène a concédé un partage contre Courtrai, son ancienne équipe, samedi soir à Sclessin lors de la 13e journée de D1A. Le Standard signe un 6e match sans victoire et n'est que 12e au classement avec 16 points.

Après un premier acte équilibré, Courtrai a ouvert le score à la 52e via Marlos Moreno qui a profité d'approximations d'Arnaud Bodart et de sa défense (0-1, 52e) pour inscrire son premier but de la saison.

Le Standard, dos au mur, a ensuite appuyé sur l'accélérateur mais les Rouches ont souvent trouvé un très bon Marko Ilic sur sa route.

Grâce aux changements de Luka Elsner, le Standard a égalisé à la 82e. Une subtile déviation de Mehdi Carcela a profité à Merveille Bokadi, dont la frappe du droit a trouvé le filet opposé de Marko Ilic (1-1, 82e). C'est le premier but du Congolais depuis son opération du tendon d'Achille. Il avait effectué sa rentrée en milieu de semaine en Coupe de Belgique.

Dans le même temps, le Beerschot a signé la première victoire de sa saison en prenant la mesure de Seraing (3-0). L'équipe entraînée par l'Argentin Javier Torrente a ouvert le score à la 24e minute par son meneur de jeu Raphael Holzhauser. L'Autrichien a été aidé par le gardien sérésien Gillaume Dietsch, qui a complètement loupé sa relance. "Rapha" ne s'est pas fait prier pour inscrire le premier but de la saison à domicile de son équipe. Les Rats se sont mis à l'abri dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Marius Noubissi (78e, 81e).

Au classement, Courtrai est 8e (19 pts), le Standard 12e (16 pts), Seraing 16e (12 pts) et le Beerschot reste lanterne rouge, avec 7 longueurs de retard sur son adversaire du soir.

