Le Standard peut toujours croire en la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Jeudi contre l'Eintracht Francfort, les Liégeois se sont imposés 2-1 dans ce match de la 4e journée du groupe F. Zinho Vanheusden a ouvert le score (56e) et Filip Kostic a égalisé sur coup franc (65e) mais Maxime Lestienne, monté au jeu, a donné la victoire a Standard dans les arrêts de jeu (90e+4). Au classement, le Standard compte six unités, comme son adversaire du soir.

Après le partage entre le Vitoria et Arsenal (1-1) mercredi au Portugal, les Gunners sont toujours en tête du groupe avec 10 unités. Suivent le Standard et Francfort avec six unités alors que Guimaraes est bon dernier (1 pt). La cinquième des six journées verra les Rouches se déplacer sur la pelouse du Vitoria le jeudi 28 novembre alors qu'Arsenal accueillera Francfort dans le même temps.