Le Standard, auteur d'un 0-0 à Akhisarspor, est éliminé

Michel Preud'homme a aligné Orlando Sa en pointe avec Maxime Lestienne pour l'épauler et au milieu, Uche Agbo a pris la place de Gojko Cimirot. Pendant les premières minutes, le Standard a bien soigné son jeu mais la première volée de Razvan Marin est passée juste à côté (3e). Akhisarspor héritera toutefois de la première occasion digne de ce nom sur un contre rapide que Helder Barbosa a ponctué d'un envoi dans les airs (8e).

Obligés de gagner, les Rouches ont remis Akhisarspor sous pression. Mais une frappe enroulée de Samuel Bastien est passée à côté (14e) et Mehdi Carcela a alerté Milan Lukac d'un angle trop fermé pour le surprendre (20e). Le Standard gardait bien le ballon mais les dernières passes arrivaient difficilement. Du coup, les Liégeois s'en sont bien sortis quand Elvis Manu a mis Christian Luyindama dans le vent avant de servir Barbosa au deuxième poteau. Alors qu'il n'avait plus qu'à placer le ballon, le Portugais l'a envoyé au-dessus de la transversale (33e). Après ce raté monumental, le Standard a réagi mais Sa (36e) et Zinho Vanheusden (41e) n'ont pas cadré leurs reprises de la tête.

La seconde période a débuté par un slalom de Carcela, qui a passé deux hommes avant d'entrer en contact avec un troisième. Le capitaine du Standard a réclamé un penalty mais l'arbitre lui a donné une carte jaune pour simulation (51e). Cela n'a pas déstabilisé l'international marocain qui a incité ses équipiers à pousser pour marquer le premier but. Monté au jeu à la place d'Agbo (60e), Paul-José Mpoku a adressé un bon centre à Sa. Pourtant bien placé, le Portugais a dévié à côté (69e).

Les Turcs ont alors pris un peu l'air et ont obligé Guillermo Ochoa à repousser un tir de Josué (80e). Suite à cette action, Preud'homme a effectué un double changement avec Obbi Oularé et Renaud Emond pour Bastien et Sa (83e). Pas de chance pour les Rouches: Oularé est sorti sur une civière suite à un contact avec le gardien Turc et ils ont dû poursuivre à dix (88e).