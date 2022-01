Le Standard a arraché un point contre le Club de Bruges dimanche pour le compte de la 23e journée de Jupiler Pro League. Mathieu Cafaro (10e) et Renaud Emond (48e), deux des recrues hivernales des 'Rouches', avaient chacun donné l'avance aux Liégeois mais Bas Dost a répondu par un doublé (40e et 59e).

Dès le coup d'envoi, les Brugeois mettaient le pied sur le ballon et pensaient concrétiser leur domination après huit minutes de jeu. Servi par Bas Dost, Noa Lang ne laissait aucune chance à Arnaud Bodart mais le but était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu de Dost.

120 secondes plus tard, c'est finalement le Standard qui ouvrait la marque sur un contre rondement mené et ponctué par Mathieu Cafaro. Le Français, arrivé cet hiver à Sclessin, laissait Simon Mignolet sur place d'une frappe enroulée du pied droit après un service d'Aron Donnum (10e). Malgré ce but d'ouverture, les 'Rouches' maintenaient leur bloc bas tandis que Bruges intensifiait la pression sur le but liégeois. Les 'Blauw & Zwart' manquaient cependant de précision à l'image de la tête de Stanley Nsoki qui heurtait le poteau (20e).Le Club égalisait finalement en fin de première période via Bas Dost, esseulé à la réception d'un centre d'Hans Vanaken (40e).

La seconde période démarrait sur les mêmes bases que la première et le Standard reprenait les commandes sur sa première occasion. Pas pressé par la défense brugeoise, Nicolas Raskin adressait un centre dans les pieds de Renaud Emond qui inscrivait son premier but depuis son retour en bord de Meuse la semaine dernière (48e). Comme lors du premier acte, les champions de Belgique en titre réagissaient une nouvelle fois via Bas Dost. L'attaquant néerlandais était à la conclusion d'un mouvement collectif sur un centre de Taylor Buchanan, monté au jeu au repos (59e).

La rencontre perdait alors en intensité jusqu'à l'exclusion du défenseur brugeois Jack Hendry qui fauchait Mehdi Carcela qui filait seul au but (83e). Le Standard se procurait alors la dernière occasion de la rencontre mais Maxime Lestienne bloquait un tir de Carcela qui filait au fond. Sur le rebond, Niels Nkounkou voyait son tir sauvé sur la ligne par Clinton Mata (90e+2). Au classement, le Club de Bruges reprend la 2e place avec 44 points, six de moins que l'Union Saint-Gilloise qui reçoit Genk à 16h00. Le Standard reste lui 14e avec 25 points.

