Les club limbourgeois de Saint-Trond et Genk ont également annulé leurs stages à l'étranger alors que le FC Bruges s'est envolé à Marbella sans 6 joueurs contrôlés positifs au covid.

Le Standard a annulé son stage hivernal à Marbella en Espagne qui devait débuter mardi en raison de la situation sanitaire, a communiqué lundi le club liégeois. Les 'Rouches' effectueront donc leur stage à l'Académie Robert-Louis Dreyfus.

"Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, le Standard de Liège, à l'instar de nombreux autres clubs belges et étrangers, a décidé ce lundi matin de ne pas prendre le chemin de l'Espagne demain comme cela était initialement prévu afin d'éviter des risques sanitaires supplémentaires liés à un voyage de groupe à l'étranger", peut-on lire dans le communiqué.

Dimanche, Saint-Trond et Genk avaient également annulé leur stage en Espagne à cause du variant Omicron du coronavirus. Lundi, le Club de Bruges s'est lui envolé en direction de Marbella sans six joueurs testés positifs au coronavirus.

Lire aussi: Le FC Bruges part en stage sans entraîneur principal et 7 joueurs dont 6 positifs au covid

Le Standard a annulé son stage hivernal à Marbella en Espagne qui devait débuter mardi en raison de la situation sanitaire, a communiqué lundi le club liégeois. Les 'Rouches' effectueront donc leur stage à l'Académie Robert-Louis Dreyfus."Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, le Standard de Liège, à l'instar de nombreux autres clubs belges et étrangers, a décidé ce lundi matin de ne pas prendre le chemin de l'Espagne demain comme cela était initialement prévu afin d'éviter des risques sanitaires supplémentaires liés à un voyage de groupe à l'étranger", peut-on lire dans le communiqué. Dimanche, Saint-Trond et Genk avaient également annulé leur stage en Espagne à cause du variant Omicron du coronavirus. Lundi, le Club de Bruges s'est lui envolé en direction de Marbella sans six joueurs testés positifs au coronavirus.