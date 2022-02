Le Standard et le Cercle n'ont pas su se départager (1-1) samedi lors de la 26e journée de D1A. Alors que les Liégeois pensaient avoir arraché la victoire dans les arrêts de jeu, le but a été annulé pour une position hors-jeu millimétrique. Dans l'autre match, Oud-Heverlee Louvain a dominé Ostende (1-3).

Le Cercle, dominateur mais imprécis dans le dernier geste lors de la première mi-temps, a finalement pris les commandes peu avant le retour aux vestiaires.

Un magnifique coup franc décroisé de Dino Hotic, concédé par Nathan Ngoy pour une faute de main à l'abord de la surface, a laissé Arnaud Bodart de marbre (0-1, 44e). Revenue avec de meilleures intentions, l'équipe de Luka Elsner a égalisé via Nicolas Raskin, seul au 2e poteau à la réception d'une intelligente remise de la tête du Français Mathieu Cafaro (1-1, 55e).

Alors qu'aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus dans le jeu, les Rouches ont cru marquer le but de la victoire sur un coup franc de Mehdi Carcela, déposé sur la tête de Moussa Sissako. Après une longue intervention du VAR, il a finalement été annulé, pour quelques millimètres (90e+4).

Le Standard est encore parvenu à se procurer une occasion mais Raskin n'a pas pu tromper une seconde fois Thomas Didillon. Le Cercle a terminé à dix après la deuxième carte jaune d'Edgaras Utkus (67e, 90e+2)

Simultanément, Oud-Heverlee Louvain a empoché les trois points lors de son déplacement à Ostende (1-3). Les Universitaires ont mené de deux longueurs grâce aux buts de Levan Shengelia (0-1, 34e) et Sory Kaba (0-2, 48e) avant que le KVO ne réduise l'écart via Maxime D'Arpino (1-2, 56e). A peine entré en jeu, le rapide Mousa Al-Tamari a profité d'un assist de Xavier Mercier pour sceller l'issue du match (1-3, 85e).

Au classement, le Cercle s'accroche à sa 8e place avec 35 points. Louvain (30), le Standard (29) et Ostende (27) se suivent aux 12e, 13e et 14e places. Le choc de cette 26e journée se tiendra dans la foulée au Bosuil entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. Les promus, invaincus depuis neuf matches, se déplacent chez leur dauphin. Cette rencontre viendra ponctuer une périlleuse série, entamée par une victoire contre Genk et poursuivie par un partage au Club de Bruges et un succès dans le derby conter Anderlecht.

