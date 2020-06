Le Standard de Liège a repris le chemin des entraînements mercredi matin à l'Académie Robert Louis-Dreyfus sous les directives du nouveau coach Philippe Montanier, après trois mois d'arrêt suite à la crise sanitaire du Covid-19.

Après avoir passé les tests physiques lundi et mardi, c'était un noyau presque au complet qui a repris le chemin de l'entraînement mercredi matin. Parmi les absents, Moussa Sissako, indisponible huit à douze semaines suite à une opération pour une fracture du métatarse droit, et Konstantinos Laifis, resté chez lui, à Chypre.

Lors de l'entraînement, Laurent Henkinet, le gardien en provenance d'Oud-Heverlee Louvain était présent. Le joueur devrait être annoncé dans quelques jours par le club liégeois comme deuxième gardien. Un retour à la maison pour le Liégeois âgé de 27 ans qui a été en partie formé au Standard, entre 2011 et 2014. Il devrait s'engager pour un contrat de trois ans avec le club liégeois.

Présenté à la presse mardi, le nouveau coach français Philippe Montanier a déjà donné ses premières consignes aux joueurs et les objectifs ont été fixés: atteindre les playoffs 1 et obtenir une qualification européenne. Dernière nouveauté, mercredi après-midi, le Standard a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2021-2022 sur les réseaux sociaux du club.

La nouvelle saison du championnat belge devrait reprendre au début du mois d'août. Au niveau européen, les Rouches disputeront le deuxième tour préliminaire de l'Europa League le 17 septembre prochain en une seule manche, une décision prise et annoncée mercredi par le Comité exécutif de l'UEFA.

