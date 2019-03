Le stade Roi Baudouin sera modernisé

C'est Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA (Union belge de football), et Bob Verbeeck, CEO de Golazo, organisateur du meeting d'athlétisme, qui l'ont annoncé mardi à l'occasion d'une conférence de presse au centre du football national à Tubize.

"Nous vivons un moment unique dans l'histoire de notre sport", a déclaré Peter Bossaert, faisant référence à la place de N.1 mondiale de la Belgique au ranking FIFA et aux exploits de Nafissatou Thiam. "Cette génération unique mérite un temple sportif moderne: la Golden Generation Arena".

"L'infrastructure actuelle ne répond plus du tout aux exigences actuelles. C'est pourquoi nous allons entamer une rénovation complète du stade actuel, en totale concertation entre le football et l'athlétisme. La capacité actuelle, de plus ou moins 47.000 places en configuration football, sera revue à la baisse. Nous misons sur 40.000 places, ce qui peut s'avérer bénéfique pour la mobilité et viabilité", a ajouté le CEO de l'URBSFA.

"Les footballeurs, les athlètes et les supporters veulent ça, l'UEFA (fédération européenne de football) et l'IAAF (fédération internationale d'athlétisme) nous soutiennent, comme l'ensemble des partis politiques belges", a assuré Bob Verbeeck.

La fin des travaux, dont le coût est estimé entre 150 et 200 millions d'euros de moyens publics, est attendue pour 2022. "Nous voulons montrer qu'il est encore possible de réaliser de grands projets en Belgique. Il ne faut pas attendre, cette génération ne restera pas éternellement jeune et souhaiterait encore écrire l'histoire dans sa Golden Generation Arena", a ponctué Peter Bossaert.

La conception de l'enceinte sera soumise à un concours auprès des différentes universités belges. Un jury, composé entre autres de Diables Rouges, d'athlètes de haut niveau, de représentants de l'URBSFA, du Mémorial ainsi que d'acteurs de la Ville de Bruxelles et des autorités se penchera sur les différents concepts.

Multifonctionnelle en accueillant d'autres sports comme le hockey ou le basket, comme l'a évoqué M. Bossaert, la Golden Generation Arena devra être la nouvelle icône du sport de haut niveau en Belgique.

L'épineux dossier du Stade national est donc relancé après plusieurs mois au point mort. L'Eurostadium, projet qui devait ériger un nouvel écrin sur le site du parking C du plateau du Heysel, a été abandonné en janvier 2018 après le refus de l'ancienne ministre flamande de l'environnement Joke Schauvliege, d'accorder le permis d'environnement au promoteur Ghelamco, alors chargé du projet. Quelques semaines auparavant, en décembre 2017, l'UEFA avait décidé de retirer à la Belgique les matches, dont celui d'ouverture, de l'Euro 2020 prévus à Bruxelles.