Le stade Roi Baudouin finalement rénové ?

Cet après-midi vers 14h30, le président de l'Union belge de football et l'organisateur du Memorial Van Damme tiendront une conférence de presse afin d'évoquer l'avenir du stade Roi Baudouin. L'idée qui semble avoir les préférences est une rénovation, plutôt que la construction d'un nouveau stade.

En effet la nouvelle majorité à Bruxelles, Benoit Hellings (échevin des sports) en tête, voit d'un bon oeil la rénovation de l'ancienne enceinte. L'objectif principal étant d'inscrire le stade national dans un projet de ré-urbanisation du quartier.

Ce projet permettrait au stade de répondre aux normes nationales et internationales de sécurité et d'améliorer le confort des sportifs. Et surtout de pouvoir continuer accueillir le Memorial Van Damme et les matchs des Diables Rouges.