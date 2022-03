Jérémy Doku a été convoqué pour les amicaux des Diables Rouges, alors qu'il souffre depuis quelque temps de blessures musculaires. Son club du Stade Rennais aimerait que son séjour dans le plat pays ne s'éternise pas trop.

"Nous voulons le revoir à l'oeuvre après une si longue période où il n'a pu répondre aux convocations", a expliqué le sélectionneur national Roberto Martínez à propos de sa décision d'appeler Jérémy Doku dhez les Diables rouges malgré qu'il ait contracté une nouvelle blessure musculaire. "Ici, nous pouvons aussi l'aider médicalement et, entre-temps, il peut revoir le groupe et nous pouvons lui parler personnellement.", avait ajouté le technicien espagnol.

Mais son club français, le Stade rennais, n'est pas vraiment pas d'accord avec ce choix. L'ailier belge a vu sa saison contrariée par diverses blessures et n'affiche que 671 minutes de jeu à son compteur. Au total, le Diable Rouge a manqué 25 matches avec le club breton.

"Quand un joueur est blessé, nous préférons qu'il soit soigné et qu'il se rétablisse ici", a précisé Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, dans les colonnes de L'Équipe. "Le personnel médical de la sélection belge voulait voir Doku pendant un certain temps, mais nous espérons qu'il reviendra dès que possible chez nous.", ajoutait l'ancien coach de Lyon.

Pour les prochains matches internationaux qui se dérouleront contre l'Irlande (samedi) et le Burkina Faso (mardi prochain), Jérémy Doku ne sera de toute façon pas apte au service.

"Nous voulons le revoir à l'oeuvre après une si longue période où il n'a pu répondre aux convocations", a expliqué le sélectionneur national Roberto Martínez à propos de sa décision d'appeler Jérémy Doku dhez les Diables rouges malgré qu'il ait contracté une nouvelle blessure musculaire. "Ici, nous pouvons aussi l'aider médicalement et, entre-temps, il peut revoir le groupe et nous pouvons lui parler personnellement.", avait ajouté le technicien espagnol.Mais son club français, le Stade rennais, n'est pas vraiment pas d'accord avec ce choix. L'ailier belge a vu sa saison contrariée par diverses blessures et n'affiche que 671 minutes de jeu à son compteur. Au total, le Diable Rouge a manqué 25 matches avec le club breton."Quand un joueur est blessé, nous préférons qu'il soit soigné et qu'il se rétablisse ici", a précisé Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, dans les colonnes de L'Équipe. "Le personnel médical de la sélection belge voulait voir Doku pendant un certain temps, mais nous espérons qu'il reviendra dès que possible chez nous.", ajoutait l'ancien coach de Lyon.Pour les prochains matches internationaux qui se dérouleront contre l'Irlande (samedi) et le Burkina Faso (mardi prochain), Jérémy Doku ne sera de toute façon pas apte au service.