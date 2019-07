"Robert Waseige nous a quitté ce 17 juillet, à l'âge de 79 ans. L'odeur de ses cigares restera à jamais dans les travées de notre stade. Entraîneur emblématique du Sporting Charleroi, il avait conduit les zèbres en finale de la coupe de Belgique, en 1993. Il fut, également, honoré du titre d'entraîneur de l'année en 1994", a réagi le Sporting Charleroi à l'annonce du décès de son ancien entraîneur survenu à Liège mercredi.

"C'est un Sporting Charleroi, affecté, qui présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches." Waseige a dirigé les Zèbres à rois reprises de juillet 1992 à juin 1994, de juillet 1997 à juin 1999 et d'octobre 2003 à avril 2004, en tant que directeur sportif lors de son dernier passage.