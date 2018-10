Le soulier d'or pour Hans Vanaken?

Difficile de trouver plus grosse divergence d'opinion. Jeudi matin, nous avons observé avec intérêt les notes de Hans Vanaken après son match contre l'Atlético Madrid. Le médian brugeois a bien entamé la partie mais il s'est ensuite éteint pour plusieurs raisons : la force de l'adversaire, le manque de soutien devant lui ( Schrijvers n'était pas dans le match, Wesley ne parvenait pas à conserver le ballon) ou de joueurs travaillant à ses côtés ( Danjuma devait venir de plus loin, Vormer est en moins bonne forme et en avait plein les pieds défensivement). On pensait donc que la note de Vanaken ne serait pas très élevée.

