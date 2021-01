Cette année, l'attribution du Soulier d'Or promet d'être palpitante. Il semble que les différences soient infimes. Sera-ce une réédition du référendum 1961?

Ce soir, cinq hommes vont se disputer le Soulier d'Or. Qui va l'emporter, de Raphael Holzhauser, Lior Refaelov, Paul Onuachu, Charles De Ketelaere et Simon Mignolet? On a l'impression que le scrutin n'avait plus été aussi indécis depuis des années mais en fait, il l'a déjà été dans un passé assez récent.

En 2014, Dennis Praet (250) et Victor Vazquez (245) ont terminé à cinq points l'un de l'autre. L'Anderlechtois a ramené le trophée chez lui.

Ce n'était pas l'édition la plus passionnante. A deux reprises, l'écart a été encore plus réduit. En 1997, il n'y avait que trois points entre Pär Zetterberg (243) et Franky Van der Elst (240). En 1961, aux débuts du Soulier d'Or, il n'a manqué que deux points à Denis Houf (100) face à Paul Van Himst (102). Ca reste l'édition la plus indécise.

Différence de points Soulier d'Or Deuxième Année 2 Paul Van Himst Denis Houf 1959 3 Pär Zetterberg Franky Van der Elst 1997 4 Axel Witsel Milan Jovanovic 2008 5 Dennis Praet Victor Vázquez 2014 9 Johan Boskamp Robbie Rensenbrink 1975 9 Lucien Olieslagers Armand Seghers 1959

Si nous nous plongeons dans les chiffres, à la recherche du podium le plus serré (la différence de points entre le premier et le troisième), l'édition 2011 saute aux yeux. Il n'y avait que 37 points de différence entre Matias Suarez (230), Axel Witsel (211) et Thibaut Courtois (193).

En 2008, il y avait 25 points entre le lauréat, Axel Witsel (204) et le troisième du classement, Marouane Fellaini (179). Mais le plus petit écart entre le Soulier d'Or et le troisième date de la légendaire année 1961. Pierre Hanon (94) a échoué à six points de Houf (100) et à huit de Paul Van Himst (102). Cette année-là, on s'est donc rongé les sangs.

Différence de points Soulier d'Or Numéro 3 Année 8 Paul Van Himst Pierre Hanon 1961 15 Lucien Olieslagers Rik Coppens 1959 25 Axel Witsel Marouane Fellaini 2008 26 Johan Boskamp Raoul Lambert 1975 37 Matías Suárez Thibaut Courtois 2011

En revanche, 2004 n'a pas recelé le moindre suspense. Le jeune Vincent Kompany s'est imposé avec une rue d'avance sur Luigi Pieroni: il comptait 403 points de plus. Un an plus tôt, en 2003, le référendum avait déjà sacré le grandissime favori, sans surprise. Aruna Dindane avait gagné avec 378 points d'avance sur Walter Baseggio.

Différence de points Soulier d'Or Deuxième Année 403 Vincent Kompany Luigi Pieroni 2004 378 Aruna Dindane Walter Baseggio 2003 274 Michel Preud'homme Frans van Rooij 1987 245 Frank Vercauteren Heinz Schönberger 1983 244 Eric Gerets Ludo Coeck 1982

Enfin, nous avons relevé le plus grand nombre de voix et le plus bas. Michel Preud'homme a remporté le plus de suffrages de tous les temps en 1987. Le portier du FC Malines a gagné 509 points. Kompany (507 en 2004) et Dindane (494 en 2003) complètent le podium de ce classement.

Points Soulier d'Or Année 509 Michel Preud'homme 1987 507 Vincent Kompany 2004 494 Aruna Dindane 2003 476 Frank Vercauteren 1983 452 Eric Gerets 1982

Pour trouver les vainqueurs ayant obtenu peu de voix, il faut remonter aux premières années du Soulier d'Or. En 1959, cinq ans après la mise sur pied de ce prix prestigieux, Lucien Olieslagers, joueur du Lierse, s'est imposé avec seulement 69 points. C'est le score le plus bas de tous les temps. Seuls Wilfried Puis (98 en 1964) et Paul Van Himst (100 en 1960) s'en approchent. Même durant les premières années du Soulier d'Or, il n'y a pas toujours eu peu de journalistes-électeurs, puisque Rik Coppens a remporté la première édition, en 1954, avec 205 points.

Points Soulier d'Or Année 69 Lucien Olieslagers 1959 98 Wilfried Puis 1964 100 Paul Van Himst 1960 102 Paul Van Himst 1961 103 Roland Storme 1958

Ce soir, cinq hommes vont se disputer le Soulier d'Or. Qui va l'emporter, de Raphael Holzhauser, Lior Refaelov, Paul Onuachu, Charles De Ketelaere et Simon Mignolet? On a l'impression que le scrutin n'avait plus été aussi indécis depuis des années mais en fait, il l'a déjà été dans un passé assez récent.En 2014, Dennis Praet (250) et Victor Vazquez (245) ont terminé à cinq points l'un de l'autre. L'Anderlechtois a ramené le trophée chez lui. Ce n'était pas l'édition la plus passionnante. A deux reprises, l'écart a été encore plus réduit. En 1997, il n'y avait que trois points entre Pär Zetterberg (243) et Franky Van der Elst (240). En 1961, aux débuts du Soulier d'Or, il n'a manqué que deux points à Denis Houf (100) face à Paul Van Himst (102). Ca reste l'édition la plus indécise.Si nous nous plongeons dans les chiffres, à la recherche du podium le plus serré (la différence de points entre le premier et le troisième), l'édition 2011 saute aux yeux. Il n'y avait que 37 points de différence entre Matias Suarez (230), Axel Witsel (211) et Thibaut Courtois (193).En 2008, il y avait 25 points entre le lauréat, Axel Witsel (204) et le troisième du classement, Marouane Fellaini (179). Mais le plus petit écart entre le Soulier d'Or et le troisième date de la légendaire année 1961. Pierre Hanon (94) a échoué à six points de Houf (100) et à huit de Paul Van Himst (102). Cette année-là, on s'est donc rongé les sangs. En revanche, 2004 n'a pas recelé le moindre suspense. Le jeune Vincent Kompany s'est imposé avec une rue d'avance sur Luigi Pieroni: il comptait 403 points de plus. Un an plus tôt, en 2003, le référendum avait déjà sacré le grandissime favori, sans surprise. Aruna Dindane avait gagné avec 378 points d'avance sur Walter Baseggio.Enfin, nous avons relevé le plus grand nombre de voix et le plus bas. Michel Preud'homme a remporté le plus de suffrages de tous les temps en 1987. Le portier du FC Malines a gagné 509 points. Kompany (507 en 2004) et Dindane (494 en 2003) complètent le podium de ce classement.Pour trouver les vainqueurs ayant obtenu peu de voix, il faut remonter aux premières années du Soulier d'Or. En 1959, cinq ans après la mise sur pied de ce prix prestigieux, Lucien Olieslagers, joueur du Lierse, s'est imposé avec seulement 69 points. C'est le score le plus bas de tous les temps. Seuls Wilfried Puis (98 en 1964) et Paul Van Himst (100 en 1960) s'en approchent. Même durant les premières années du Soulier d'Or, il n'y a pas toujours eu peu de journalistes-électeurs, puisque Rik Coppens a remporté la première édition, en 1954, avec 205 points.