Son prêt à Brest a été interrompu par le FC Bruges. De son côté, le capitaine des Zèbres a prolongé son contrat. Il est arrivé en 2017 dans le Hainaut.

Le Club de Bruges a mis un terme au prêt de Youssouph Badji à Brest et l'a prêté dans la foulée à Charleroi, ont annoncé les deux clubs lundi. Le Sénégalais est prêté jusqu'en juin 2023.

Badji, 20 ans, était arrivé à Bruges en janvier 2020. Au total, il a disputé 33 rencontres pour les Blauw & Zwart avec sept buts et un assist au compteur. Cette saison, il avait été prêté à Brest en France où il a disputé 11 matches sans trouver le chemin des filets.

Le capitaine Ilaimaharitra prolonge

Marco Ilaimaharitra a prolongé son contrat avec le Sporting Charleroi jusqu'en 2024, a annoncé le club carolo lundi.

Ilaimaharitra, 26 ans, était arrivé chez les Zèbres durant l'été 2017 en provenance du FC Sochaux en France. L'international malgache (20 caps) est rapidement devenu une pièce maîtresse du onze de base carolo et a disputé 154 rencontres avec sept buts et onze assists depuis son arrivée.

Après le départ de Dorian Dessoleil à l'Antwerp l'été dernier, Ilaimaharitra a hérité du brassard de capitaine chez les Zèbres. "Par cette prolongation, les deux parties entendent démontrer l'ambition du projet zébré ainsi que matérialiser leur confiance mutuelle", peut-on lire dans le communiqué. Charleroi occupe actuellement la 5e place en championnat avec 40 points, deux de moins qu'Anderlecht, quatrième.

