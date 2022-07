C'est le plus haut niveau jamais atteint selon un audit réalisé par Deloitte sur le football professionnel belge.

Le salaire annuel brut moyen d'un footballeur professionnel a grimpé au plus haut niveau jamais atteint, soit 266.000 euros, ressort-il d'un audit réalisé par Deloitte sur le football professionnel belge, publié mardi.

Ces chiffres portent sur la saison 2020-2021, qui avait été frappée par la pandémie de coronavirus. De nombreux matchs avaient ainsi dû se dérouler à huis clos. Le salaire annuel brut moyen a augmenté, cette saison-là, de 7% par rapport à la saison précédente et a atteint son plus haut niveau.

Les 266.000 euros incluent le coût de l'assurance groupe pour les footballeurs professionnels. Les clubs professionnels ont dépensé pour la saison 2020-2021 296 millions d'euros pour les salaires de leurs joueurs, soit un peu moins d'un quart de plus que l'année précédente. En raison du changement du format de la compétition, davantage d'équipes évoluaient dans la division 1B, où le salaire moyen est plus élevé.

La saison 2020-2021 a été, sans surprise, une mauvaise année financière pour les clubs, principalement en raison de l'absence du public. Leurs revenus ont diminué de 22% à 290,7 millions d'euros. Ils ont accumulé une perte record cette saison-là de près de 140 millions d'euros, soit une détérioration de 86 millions d'euros.

