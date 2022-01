John Textor, l'homme d'affaires américain qui est le co-propriétaire de Crystal Palace, devient l'actionnaire majoritaire du RWDM. Quid d'un conflit d'intérêts avec Waasland-Beveren dont les propriétaires de Bolt Football Holdings au sein du club londonien...

L'homme d'affaires américain John Textor, co-propriétaire de Crystal Palace, devient l'actionnaire majoritaire du RWDM, a annoncé le club bruxellois de D1B mercredi lors d'une conférence de presse.

Thierry Dailly, désormais actionnaire minoritaire, reste président. Il continuera à s'occuper de la gestion journalière du club. "Grâce à cet investissement, le RWDM pourra continuer sa professionnalisation et se donner les moyens d'accomplir ses ambitions futures. La venue de John Textor au sein de l'actionnariat du club permettra de développer le niveau du noyau actuel de l'équipe, les infrastructures du club et le développement de l'académie des jeunes", indique le RWDM. Les Bruxellois recevront Lommel le 21 janvier pour la reprise du championnat de 1B Pro League.

John Textor, le nouvel homme fort du RWDM. © belga

Au classement, le club molenbeekois pointe au 3e rang de la D1B avec 23 points en 15 matches, derrière Westerlo (34) et Waasland-Beveren (24), un autre club lié à Crystal Palace.

UN CONFLIT D'INTERÊT EN VUE ?

Le club waeslandien est aussi passé en 2020 sous pavillon américain. Bolt Football Holdings possède aussi 97% des parts de Waasland-Beveren. David Biltzer qui est aussi l'un des actionnaires du club de football américain des Philadelphia 76ers a racheté un peu moins de 20% des parts de Crystal Palace en 2015. Est-il donc possible d'avoir deux clubs issus de la même division avec des propriétaires impliqués dans la même entité sportive ? Il faudra que la Pro League clarifie la situation car on imagine déjà les débats si les deux clubs pouvaient être en mesure de s'entraider en vue d'une promotion parmi l'élite.

Thierry Dailly continuera à s'occuper de la gestion journalière du club. © belga

