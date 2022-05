Après le coup de sifflet final, qui a acté le maintien de Seraing en D1A, de nombreux supporters bruxellois sont montés sur la pelouse du Pairay, provoquant des échauffourées.

Le RWDM a fermement condamné les scènes de violence survenues samedi soir au terme de la rencontre des barrages pour le maintien/l'accession en D1A contre le RFC Seraing. De nombreux supporters bruxellois sont montés sur la pelouse du Pairay, provoquant des échauffourées.

Le club de 1B Pro League, qui a manqué de peu la promotion (0-1, 0-0), "n'a pas voulu réagir à chaud" afin de "prendre la journée de dimanche comme réflexion pour éviter que ce genre de débordements ne se reproduisent dans le futur".

"Ce n'est pas l'image que le RWDM souhaite véhiculer auprès des amateurs de football. Nous ferons tout notre possible pour collaborer avec la Pro League et les autorités afin que la minorité des supporters présents au stade ayant causé ces incidents soit punie", a assuré la direction molenbeekoise dans un communiqué publié lundi soir, qui a tenu à présenter ses excuses.

Au coup de sifflet final, certains fans sérésiens sont montés sur le terrain pour fêter le maintien des Métallos dans l'élite. Mais ils ont été rejoints par leurs homologues bruxellois et la situation a dégénéré. Dans des images diffusées par la RTBF, on peut voir des scènes de violence (pétards, bagarres, fumigènes) longues de plusieurs minutes avant que les forces de l'ordre ne parviennent à rétablir la situation.

