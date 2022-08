L' (ancien) Diable rouge (2 sélections, 1 cap) va tenter de rebondir aux Pays-Bas, pays où il avait lancé sa carrière pro au PSV Eindhoven. Libre de tout contrat, il a paraphé un contrat de deux ans avec le club d'Eredivisie.

''Le talent de Zakaria est incontestable", a déclaré le directeur général Frank van Mosselveld au sujet de l'attaquant de 26 ans. "Nous, le RKC Waalwijk, sommes heureux de lui offrir cette opportunité et il est impatient de montrer ses qualités.''

🔙 Terug op de Nederlandse velden! pic.twitter.com/TT6WhxlhuA — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) August 3, 2022

Zakaria Bakkali s'était illustré à 17 ans durant l'été 2013 sous le maillot du PSV en inscrivant quelques buts magnifiques. Il n'en fallut pas davantage pour qu'il soit convoqué par Marc Wilmots et obtienne sa première cap le 15 octobre de la même année face au Pays de Galles, jouant les douze dernières minutes de la rencontre. Il n'était pas monté au jeu quatre jours plus tôt en Croatie.

La suite de la carrière du Liégeois fut moins glorieuse. Après un conflit avec les dirigeants du PSV, il rejoint libre Valence à l'été 2015 où il ne convainc pas, ni à La Corogne où il a été prêté deux ans plus tard.

En juillet 2018, Anderlecht qui cherche à reconstruire une équipe lui donne sa chance. Blessé il disparaît des radars assez rapidement. Prêté en février 2021 au Beerschot, il ne parviendra pas davantage à s'illustrer.

Revenu au Parc Astrid la saison dernière, il n'est jamais entré dans les plans de Kompany. Son dernier match en Jupiler Pro League remonte au 18 avril 2021.

