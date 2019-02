Le Racing Genk souffre mais se sort du piège à Waasland-Beveren

Le Racing Genk s'est imposé dans la douleur sur la pelouse de Waasland-Beveren (1-2) lors de la vingt-quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Limbourgeois, pourtant menés au score, ont fait la différence à sept minutes du terme. Les troupes de Philippe Clement font d'ores et déjà la bonne opération du weekend en attendant les chocs de dimanche entre le Club de Bruges et La Gantoise ainsi qu'entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht.