Le Racing Genk étrille Zulte-Waregem et prend la tête du championnat

Genk se procurait un grand nombre d'occasions en début de rencontre mais il fallait attendre l'approche de la demi-heure de jeu pour assister à l'ouverture du score des Limbourgeois. Leandro Trossard s'infiltrait dans le rectangle avant de servir Alejandro Pozuelo qui crucifiait le portier Sammy Bossut (29). Deux minutes plus tard, Mbwana Samatta doublait la mise de la tête sur corner.

En seconde période, les Limbourgeois baissaient le rythme de la rencontre. Cela n'empêchait pas l'attaquant tanzanien de Genk d'inscrire son deuxième but de la partie à la 68e, son cinquième de la saison en championnat. Samatta se montrait le plus prompt pour pousser au fond du but un centre de Jere Uronen. Le Tanzanien inscrivait même un triplé à la 86e. En fin de rencontre, Leandro Trossard manquait l'occasion de faire 5-0 sur penalty (90+1).

Le Racing Genk (23 points) en profite pour prendre la tête de la Jupiler Pro League en attendant la rencontre de samedi soir (20h30) entre le Club de Bruges (22 points) et son voisin du Cercle.