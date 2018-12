Le Racing Genk élimine Charleroi et accède aux quart de finales

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues. L'ailier du Racing Genk Paintsil manquait dès la 5e minute un face à face avec le portier de Charleroi Penneteau. À la 23e, l'attaquant limbourgeois Gano était isolé au point de penalty mais il plaçait sa tête au-dessus des cages de Penneteau. Les joueurs locaux réagissaient par l'entremise d'Osimhen qui voyait son tir de loin être repoussé par le gardien Vukovic. Sur un centre anodin de la gauche, le défenseur de Genk Nastic manquait ensuite son dégagement, ce qui profitait au milieu de Charleroi Gholizadeh qui ajustait parfaitement Vukovic (36e).

Genk continue sur sa lancée

Au retour des vestiaires, le Racing Genk héritait de la première occasion dangereuse. Heynen s'infiltrait parfaitement dans le rectangle mais son tir fuyait le cadre. Les Limbourgeois égalisaient finalement sur un corner mal repoussé par la défense de Charleroi. Le défenseur de Genk Dewaest, ancien pensionnaire du Mambourg, se retrouvait isolé au point de penalty et armait une lourde frappe qui terminait sa course dans le plafond du but de Penneteau (54e). Les Carolos accusaient le coup et allaient encaisser un second but sur une contre-attaque magistralement orchestrée par Ndongala et Maehle (77e). Le second se présentait finalement devant Penneteau et remportait son face à face avec le gardien local. En tout fin de rencontre, l'attaquant de Genk Gano (90e+4) fixait le score à 1-3.