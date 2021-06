Van Lancker avait déjà travaillé avec Brys au Beerschot et à Saint-Trond. En 2016-2017 il avait été pendant un temps l'entraîneur de Courtrai (sur papier) car Karim Belhocine n'avait pas encore la licence nécessaire.

Oud-Heverlee Louvain est en deuil. Le club de Jupiler Pro League a confirmé mercredi le décès de son préparateur physique Bart Van Lancker, 48 ans, après une longue maladie. Van Lancker avait rejoint OHL à la fin de la saison 2019-2020, en même temps que l'entraîneur Marc Brys et les assistants Issame Charaï et Bram Verbist.

Van Lancker avait déjà travaillé avec Brys au Beerschot et à Saint-Trond. En 2016-2017 il avait été pendant un temps l'entraîneur de Courtrai (sur papier) car Karim Belhocine n'avait pas encore la licence nécessaire. "Nous nous sentons abandonnés par le décès de notre ami proche et de notre fantastique collègue", a réagi Marc Brys, bouleversé. "Jusqu'à hier, il aidait encore le club à distance.

Le personnel médical, logistique et technique ainsi que tous les joueurs sont profondément attristés. Nos pensées et notre soutien vont à la famille de Bart."

Oud-Heverlee Louvain est en deuil. Le club de Jupiler Pro League a confirmé mercredi le décès de son préparateur physique Bart Van Lancker, 48 ans, après une longue maladie. Van Lancker avait rejoint OHL à la fin de la saison 2019-2020, en même temps que l'entraîneur Marc Brys et les assistants Issame Charaï et Bram Verbist. Van Lancker avait déjà travaillé avec Brys au Beerschot et à Saint-Trond. En 2016-2017 il avait été pendant un temps l'entraîneur de Courtrai (sur papier) car Karim Belhocine n'avait pas encore la licence nécessaire. "Nous nous sentons abandonnés par le décès de notre ami proche et de notre fantastique collègue", a réagi Marc Brys, bouleversé. "Jusqu'à hier, il aidait encore le club à distance. Le personnel médical, logistique et technique ainsi que tous les joueurs sont profondément attristés. Nos pensées et notre soutien vont à la famille de Bart."