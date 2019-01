Le point sur le mercato hivernal belge - Qui part? Qui arrive?

RSC Anderlecht

In: Kara (FC Nantes, Fra), Zulj (Sturm Graz, Aut)

Out: Musona (Lokeren), Morioka (Charleroi)

R Antwerp FC

In: Simão (Boavista, Por)

Out: Jaadi (Dinamo Bucarest, Rou), Bernier (Lierse Kempenzonen).

Cercle Bruges

In: Marega (Caen, Fra), Bassong (Lille, Fra)

Out: Omar (ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Rou), Irie (contrat rompu), Farias (contrat rompu).

Charleroi

In: Delfi (FC Esteghlal, Irn), Morioka (Anderlecht)

Out: N'Ganga (Ermis Aradippou FC, Cyp), Grange (Grenoble, Fra), Benavente (Pyramids FC, Egy), Noorafkan (FC Esteghlal, Irn), Dervite (NAC Breda, Ned).

Club Bruges

Out: Leandro Pereira (Matsumoto Yamaga, Jpn).

KAS Eupen

In: Msakni (Al Duhail, Qat).

Out: Martínez Castro (Herediano, CRC), Pouraliganji (Al Arabi, Qat).

KRC Genk

In: De Norre (Saint-Trond), Borges (Hammarby, Swe).

Out: Seck (Zulte Waregem).

KAA Gand

In: Van den Bergh (Beerschot Wilrijk, été 2019), Kaminski (KV Courtrai), Sörloth (Crystal Palace, Eng), Bezus (Saint-Trond)

Out: Kalinic (Aston Villa, Eng), Awoniyi (Royal Excel Mouscron, via Liverpool, Eng), Raskin (Standard), Andrijasevic (Waasland-Beveren), Burssens (Eendracht Alost), Mostafa (Smouha, Egy), M. Sylla (Saint-Trond, via Zulte Waregem), Limbombe (MKE Ankaragücü, Tur).

KV Courtrai

Out: Naderi (Persepolis, Irn), Kaminski (Gand), Ajagun (Omonia Nicosie, Cyp), Kanu (Al-Raed, KSA), Ouali (Denizlispor, Tur).

Lokeren

In: Reznicek (Viktoria Plzen, Cze), Musona (Anderlecht)

Out: Straetman (Royal Exc. Virton), Rassoul (Adana Demirspor, Tur), Torres (New York City FC, USA).

Royal Excel Mouscron

In: Awoniyi (Gand, via Liverpool, Eng), Friede (Hertha BSC, Ger)

Out: Napoleone (Royal Exc. Virton), Bailly, Lukovic, Damjanac, Jelavic, Spahiu (contrats rompus) Debaisieux (KSK Renaix), Sarmiento (Atlético Nacional, Col), Katranis (Atromitos FC, Gre), Mbombo (OHL).

KV Ostende

In: De Sutter (libre), Nouri (Valerenga, Nor)

Out: Banda (Béziers, Fra).

Standard

In: Raskin (Gand)

Out: Carlinhos (Guarani, Bra), Luchkevych (Oleksandria, Ukr).

Saint-Trond

In: Kinoshita (Halmstads, Swe), Gliha (Aluminij Kidricevo, Svn)

Out: De Norre (Genk), Legear (Adana Demirspor, Tur), Buya Turay (Djurgardens, Swe), Kotysch (OHL), Gladon (FC Groningen, Ned), Dussaut (Dinamo Bucarest, Rou), Ryckaert (Eendracht Alost).

Waasland-Beveren

In: Milosevic (Iskra Danilovgrad, Mnt), Andrijasevic (Gand)

Out: Salquist (Lillestrøm, Nor), Threlkeld (Plymouth Argyle, Eng), Heymans (Lommel), Ndao (Gazélec Ajaccio, Fra), Abdullah (contrat rompu d'un commun accord).

Zulte Waregem

In: I. Sylla (QPR, Eng), Seck (Genk), Peeters (Caen, Fra), M. Sylla (Saint-Trond, via Gand)

Out: Madu (Roulers).