Kenneth Bornauw n'est pas que le père du Diable rouge évoluant à Wolfsburg et formé à Anderlecht. Il a aussi travaillé pour Microsoft Belgique ou Unilever.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé l'arrivée de Kenneth Bornauw dans son organigramme pour prendre en charge "le département opérationnel et commercial" du club bruxellois de Jupiler Pro League.

Après trois années comme COO (Chief Operating Officer) chez Microsoft Belgique et Luxembourg, Kenneth Bornauw, ancien d'Unilever aussi, a choisi de rejoindre la maison Mauve et Blanc pour devenir le directeur opérationnel et marketing d'Anderlecht, explique le communiqué d'Anderlecht mercredi. Il dirigera le département commercial et opérationnel, ainsi que les équipes de sales et de marketing du club. "Je suis plus que jamais convaincu du potentiel du club et de la direction stratégique que nous prenons pour l'avenir", a déclaré Kenneth Bornauw, papa de l'ancien joueur d'Anderlecht Sebastiaan.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé l'arrivée de Kenneth Bornauw dans son organigramme pour prendre en charge "le département opérationnel et commercial" du club bruxellois de Jupiler Pro League. Après trois années comme COO (Chief Operating Officer) chez Microsoft Belgique et Luxembourg, Kenneth Bornauw, ancien d'Unilever aussi, a choisi de rejoindre la maison Mauve et Blanc pour devenir le directeur opérationnel et marketing d'Anderlecht, explique le communiqué d'Anderlecht mercredi. Il dirigera le département commercial et opérationnel, ainsi que les équipes de sales et de marketing du club. "Je suis plus que jamais convaincu du potentiel du club et de la direction stratégique que nous prenons pour l'avenir", a déclaré Kenneth Bornauw, papa de l'ancien joueur d'Anderlecht Sebastiaan.