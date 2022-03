Le sélectionneur belge a opté pour un camp de mars rajeuni malgré l'opportunité de redonner confiance à Hazard ou Lukaku. Coup dans l'eau ou coup d'avance ?

Un but d'Olivier Giroud, un autre d'Aurélien Tchouaméni. Les deux buteurs français venus à bout de la Côte d'Ivoire racontent aussi une stratégie. Biberonné aux vertus de la gagne, Didier Deschamps a certes ouvert les portes des Bleus à quelques nouvelles têtes, mais n'a pas pour autant laissé les cadres à la maison pour cette trêve internationale du mois de mars. L'ancien milieu de terrain bianconero prépare le futur proche.

Roberto Martinez, lui, a décidé de profiter du retour du printemps pour voir plus loin. La casquette de sélectionneur est évidemment présente, néanmoins éclipsée par la visière plus large du directeur technique de la Fédération. Un homme qui prépare celle qu'au sein des installations fédérales, à Tubize, on appelle désormais la "génération 2026". Charles De Ketelaere, Jérémy Doku ou Alexis Saelemaekers figurent parmi ceux appelés à devenir les futurs visages de Diables qu'on imagine emmenés par Youri Tielemans, et ce rassemblement de mars, souvent mal placé pour les tauliers qui accumulent les matches à enjeu dans les plus grands clubs du continent, tombait à point nommé pour un test grandeur nature. Tant pis si certains voyaient dans ces deux rencontres en Irlande et face au Burkina Faso l'opportunité de relancer Eden Hazard ou Romelu Lukaku, peu à leur affaire en club. La Coupe du monde est seulement dans huit mois, entrecoupée d'un mercato estival très important.

Même diminués, le capitaine des Diables ou le meilleur buteur de l'histoire nationale auraient pris les rênes du jeu belge à Dublin. Même sur le banc, ils auraient probablement secoué l'équipe à la mi-temps, quand un relâchement a permis aux locaux de revenir au score et d'enflammer leur public. Sans eux, la génération U50 (moins de 50 sélections) a dû sortir seule la tête de l'eau. Comme un nouveau-né qu'on lancerait dans une piscine en regardant comment il se débrouille pour remonter à la surface.

En l'absence de Jan Vertonghen, Arthur Theate avait l'occasion de montrer ses qualités à son sélectionneur. © iStock

Brassard autour du bras, Tielemans n'a pas donné l'impression de flotter sereinement sur la houle irlandaise. Au moment de construire le jeu, c'est plutôt le chevronné Hans Vanaken qui s'est mis au gouvernail. Scolaire et disciplinée avec la balle dans ses meilleures périodes, la Belgique a par contre manqué de folie pour transformer ses 60% de possession en une averse d'occasions. Au coup de sifflet final, les Diables n'ont touché que sept ballons dans la surface adverse, donc cinq pour le seul Michy Batshuayi.

Ces difficultés fragilisent-elles l'avenir national, ou valident-elles le choix de Roberto Martinez de le mettre en conditions réelles - et éprouvantes - pour rendre le futur passage de témoin le moins brutal possible ? Depuis le début de son mandat, le sélectionneur a en tout cas utilisé la plupart des matches amicaux comme des laboratoires, mettant parfois volontairement ses troupes en difficulté : un faux neuf pour un déplacement à Amsterdam afin de changer l'habitude nationale des centres intempestifs, un collectif sciemment exposé au pressing harassant des Mexicains à quelques mois du Mondial russe, ou désormais des équipes rajeunies lancées face à la Côte d'Ivoire, la Suisse ou l'Irlande.

Après tout, les amicaux ne sont-ils pas l'occasion idéale, devenue de plus en plus rare dans le calendrier international, pour les expériences ? Le déplacement à Dublin a prouvé que la relève n'était pas encore prête. Les nonante minutes irlandaises auront peut-être été un premier pas pour franchir le gouffre qui sépare la génération 2026 du niveau de ses aînés "dorés".

