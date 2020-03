Le parquet de l'Union belge de football a proposé lundi trois matches de suspension à l'encontre de Zinho Vanheusden, le joueur du Standard, exclu samedi, dans le duel face à Saint-Trond (0-0), a communiqué l'Union belge.

Zinho Vanheusden avait reçu le carton rouge pour une faute sur Alexandre De Bruyn à la 38e minute de jeu du match de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football. L'arbitre de la rencontre avait d'abord sorti un carton jaune, mais il fut exclu ensuite directement après intervention du VAR. Le joueur du Standard risque aussi 3.000 euros d'amende. Le Standard peut accepter la proposition, ou non, et dans ce cas le dossier est porté devant la Commission des Litiges mardi.