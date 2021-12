Le maître à jouer d'OHL avait été exclu lors du match de Coupe de Belgique à Westerlo. Le Comité Disciplinaire avait décidé d'infliger une suspension de deux matches, dont un effectif à Mercier. Ce qui ne plaît pas au Parquet fédéral.

Le Parquet fédéral de l'Union belge de football a décidé de faire appel de la sanction infligée à Xavier Mercier. Le joueur d'Oud-Heverlee Louvain avait écopé d'un match effectif de suspension par le Comité Disciplinaire après sa carte rouge en Coupe de Belgique à Westerlo.

Lors du huitième de finale de Coupe le 1er décembre dernier, Westerlo et Louvain ont été réduits à dix. Après une lourde faute de Kouya Mabea, Mercier s'en est pris au joueur de Westerlo. Les deux joueurs se sont tenus front contre front avant que Mabea ne fasse un mouvement de la tête vers l'avant. Mercier a répondu d'un léger coup de tête et les deux joueurs ont été sanctionnés d'une carte rouge.

Le Comité Disciplinaire avait décidé d'infliger une suspension de deux matches, dont un effectif, à Mercier et avait acquitté Mabea alors que le Parquet avait réclamé trois journées de suspension, dont deux effectives, pour les deux joueurs. Le Parquet a donc décidé de faire appel et le jugement final sera rendu vendredi après-midi.

Mercier, qui manquera déjà le match contre Courtrai samedi, pourra aussi devoir faire une croix sur la réception du Club de Bruges mercredi. Mabea risque lui d'être suspendu pour le déplacement de Westerlo au RWDM ce vendredi soir.

