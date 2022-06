Ces dernières années, de nombreux clubs à travers le monde ont changé de blason. Souvent pour le pire. Dernière illustration en date avec le Cercle Bruges.

Le Cercle de Bruges a dévoilé jeudi sa vision de l'avenir et son nouveau look. "Fondé en 1899 sous le nom de Cercle Sportif Brugeois, il est 'l'équipe de la ville' depuis 123 ans. Et le plan est de le rester pendant très longtemps", a expliqué le club de Jupiler Pro League. "Il est donc temps d'écrire un nouveau chapitre : un relookage et une nouvelle version de la philosophie du club."

Le Cercle considère le look rénové comme "la fondation parfaite" pour l'avenir, et souhaite ainsi rester plus que jamais "la famille du football en Belgique". Après une année de réflexion, de création et de peaufinage, le club a présenté jeudi sa philosophie sportive, sa stratégie et sa nouvelle image de marque. Un élément important de ce nouveau chapitre reste les couleurs du club. "Prenez le Vert et Noir et le Cercle : deux éléments que vous ne pouvez pas voir séparés de l'ambitieux club de football de Bruges", peut-on lire. "Ces deux éléments caractéristiques sont donc au coeur du relookage. Le vert n'est pas seulement la couleur de l'innovation, de la jeunesse (l'âge moyen de l'équipe est de 23,5 ans) et de l'énergie, mais pour le Cercle, il s'agit d'un mode de pensée complet. Sur le terrain et en dehors. Le vert du Cercle a été actualisé pour refléter les ambitions et le style de jeu de la jeune équipe".

"Grâce à une marque accrocheuse et affirmée, une expérience énergique basée sur notre passé". C'est avec cette phrase, qui au fond ne veut pas dire grand chose, que le Cercle a présenté son nouvel écusson pour la prochaine saison. Le logo désuet a été remplacé par quelque chose de plus "moderne", à savoir le mot "Cercle" écrit en vert vif et en demi-cercle, avec un pentagone de la même couleur au centre. Le tout sur fond noir.

Après avoir teasé pendant deux jours cette nouvelle identité visuelle, les responsables du deuxième club de la Venise du Nord ont pu voir les réactions.

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟𝗲𝘃𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲!💚🖤#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022

Autant dire qu'elles ne sont pas très positives." Demandez-vous combien d'argent ils ont dépensé pour cette monstruosité. Un enfant de six ans ferait mieux." ou "Y a-t-il vraiment quelqu'un dans le club qui pensait que c'était bien ? C'est carrément un retour en arrière."

Enfin, il y a les plus positifs : "Belle vidéo. S'adaptera au nouveau logo moderne. Je m'attendais à quelque chose de moins radical, mais je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve (surtout sur le terrain)."

Il n'est pas surprenant que pour le Cercle le lien avec les fans reste crucial. "Le Cercle est synonyme de famille, d'amitié et d'harmonie : tout le monde est le bienvenu. Et le 12e homme est toujours central. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi, même si c'est sous une nouvelle apparence. Si l'on compare tout cela à tous les autres clubs au look traditionnel qui participent à la Jupiler Pro League, on obtient une équipe qui a du caractère."

Mais ce logo ne va peut-être pas aider à renforcer ce lien.

Le Cercle de Bruges a dévoilé jeudi sa vision de l'avenir et son nouveau look. "Fondé en 1899 sous le nom de Cercle Sportif Brugeois, il est 'l'équipe de la ville' depuis 123 ans. Et le plan est de le rester pendant très longtemps", a expliqué le club de Jupiler Pro League. "Il est donc temps d'écrire un nouveau chapitre : un relookage et une nouvelle version de la philosophie du club."Le Cercle considère le look rénové comme "la fondation parfaite" pour l'avenir, et souhaite ainsi rester plus que jamais "la famille du football en Belgique". Après une année de réflexion, de création et de peaufinage, le club a présenté jeudi sa philosophie sportive, sa stratégie et sa nouvelle image de marque. Un élément important de ce nouveau chapitre reste les couleurs du club. "Prenez le Vert et Noir et le Cercle : deux éléments que vous ne pouvez pas voir séparés de l'ambitieux club de football de Bruges", peut-on lire. "Ces deux éléments caractéristiques sont donc au coeur du relookage. Le vert n'est pas seulement la couleur de l'innovation, de la jeunesse (l'âge moyen de l'équipe est de 23,5 ans) et de l'énergie, mais pour le Cercle, il s'agit d'un mode de pensée complet. Sur le terrain et en dehors. Le vert du Cercle a été actualisé pour refléter les ambitions et le style de jeu de la jeune équipe"."Grâce à une marque accrocheuse et affirmée, une expérience énergique basée sur notre passé". C'est avec cette phrase, qui au fond ne veut pas dire grand chose, que le Cercle a présenté son nouvel écusson pour la prochaine saison. Le logo désuet a été remplacé par quelque chose de plus "moderne", à savoir le mot "Cercle" écrit en vert vif et en demi-cercle, avec un pentagone de la même couleur au centre. Le tout sur fond noir.Après avoir teasé pendant deux jours cette nouvelle identité visuelle, les responsables du deuxième club de la Venise du Nord ont pu voir les réactions.Autant dire qu'elles ne sont pas très positives." Demandez-vous combien d'argent ils ont dépensé pour cette monstruosité. Un enfant de six ans ferait mieux." ou "Y a-t-il vraiment quelqu'un dans le club qui pensait que c'était bien ? C'est carrément un retour en arrière."Enfin, il y a les plus positifs : "Belle vidéo. S'adaptera au nouveau logo moderne. Je m'attendais à quelque chose de moins radical, mais je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve (surtout sur le terrain)."Il n'est pas surprenant que pour le Cercle le lien avec les fans reste crucial. "Le Cercle est synonyme de famille, d'amitié et d'harmonie : tout le monde est le bienvenu. Et le 12e homme est toujours central. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi, même si c'est sous une nouvelle apparence. Si l'on compare tout cela à tous les autres clubs au look traditionnel qui participent à la Jupiler Pro League, on obtient une équipe qui a du caractère."Mais ce logo ne va peut-être pas aider à renforcer ce lien.