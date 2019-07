Le nouveau Standard est né: voici ce qui a changé dans le jeu des Rouches

Guillaume Gautier Journaliste pour Sport/Foot Magazine

Razvan Marin n'est plus là. Emilio Ferrera non plus. C'est dire si le Standard a changé. Premières saveurs de la fameuse " deuxième saison " de Michel Preud'homme.

Renaud Emond a débloqué le compteur pour le Standard au Cercle. © belgaimage