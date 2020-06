Pad'R sort un nouveau livre de dessins sportifs ce 6 juin. Au menu: un "carnet de croquis" avec des crayonnés inédits, des bonus et des "tutos" pour apprendre à dessiner certains joueurs et sportifs.

L'été sportif risque d'être triste, mais le dessin est toujours là pour nous remonter le moral.

Le dessinateur et caricaturiste Pad'R a décidé de rendre un hommage très particulier à nos champions interrompus dans leurs exploits par le funeste "covid-19".

La sortie d'un livre totalement inédit ce samedi 6 juin emmènera les lecteurs dans son carnet de croquis personnel.

Des crayonnés, des gags à se tordre de rire et des caricatures exclusives de tous nos champions.

Apprendre à croquer

Un nouveau concept plaira aux plus créatifs : Pad'R proposera aux fans de sport d'apprendre à croquer, aux aussi, les champions belges: de Kevin De Bruyne à Nafi Thiam en passant par Vincent Vanasch et Thomas Meunier.

© Pad'R

