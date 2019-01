Le Néerlandais Fred Rutten nommé nouvel entraîneur d'Anderlecht

Rutten débutera ce lundi et partira avec l'équipe en stage à Pinatar, en Espagne. Cette nomination met un terme à plusieurs semaines de doutes et d'hésitations, au cours desquelles les noms de Frank De Boer, Phillip Cocu, Martin Jol ou encore de Kasper Hjulmand ont notamment été avancés. L'arrivée de Frank Arnesen au poste de directeur technique a probablement accéléré les choses. Rutten a dans le passé entraîné deux fois Twente Enschede (1999-2001 et 2006-2008), Schalke 04 (2008-2009), le PSV Eindhoven (2009-2012), Vitesse Arnhem (2012-2013), Feyenoord (2014-2015), Al Shabab (2016-2017) et le Maccabi Haifa, qu'il a quitté en novembre 2018. Il était sans club depuis cette dernière aventure israélienne.

Eliminé 0-3 par l'Union Saint-Gilloise en 1/16e de finale de la Coupe, de Belgique mais aussi sans aucune victoire en Europa League, Anderlecht occupe la cinquième place du championnat de Belgique avec 34 points, derrière le Racing Genk (48 points), le Club Bruges (41 points), l'Antwerp (38 points) et le Standard (36 points).