Le mystère Fred Rutten

À l'exception de la Coupe des Pays-Bas avec le FC Twente, Fred Rutten n'a jamais remporté le moindre trophée d'envergure. Pourtant, on loue son professionnalisme, et d'anciens collègues et joueurs n'hésitent pas à suivre l'entraîneur et l'homme Rutten. Un personnage qui recèle bien des mystères.