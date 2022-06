Plusieurs Diables Rouges veulent ou vont changer d'environnement l'été prochain, soit parce que leur contrat expire, soit parce qu'ils sont en manque de temps de jeu. Certains voudront aussi effectuer un pas en avant en rejoignant un meilleur club.

La Coupe du monde au Qatar arrive dans quelques mois et certains Diables vont réfléchir sérieusement à leur avenir dans les prochaines semaines. Les joueurs en manque de temps de jeu chercheront une équipe où ils recevront plus d'opportunités. D'autres chercheront à passer un cap dans leur carrière, bien que Roberto Martinez ait déconseillé un transfert aussi près d'une échéance aussi importante pour l'équipe nationale.

Ils arrivent en fin de contrat

Plusieurs Diables Rouges ont un contrat qui expire. Axel Witsel ne restera pas au Borussia Dortmund et n'a pas encore de club en vue. Lors de la conférence de presse de ce lundi, à Tubize, il a affirmé qu'il voulait continuer à jouer au plus haut niveau. Une nouvelle aventure chinoise ou aux Etats-Unis n'est certainement pas dans les plans de Witsel qui n'envisage pas non plus de revenir dans le championnat de Belgique. Pour le moment, l'on évoque un intérêt d'un club italien et de Marseille, mais aussi de deux anciennes équipes du milieu de terrain : Benfica et le Zenit Saint-Pétersbourg.

Fin mai, la Real Sociedad et Adnan Januzaj ont décidé de ne pas négocier une prolongation de contrat. Immédiatement après l'annonce de l'équipe basque, des rumeurs ont refait surface selon lesquelles le FC Barcelone souhaiterait acquérir le gaucher belge. Selon Marca, les Catalans voudraient faire venir Januzaj en cas de départ d'Ousmane Dembélé. La priorité pour le rempalcer reste Raphinha, l'ailier brésilien de Leeds, mais son prix pourrait être un problème d'où l'intérêt pour le Diable rouge. L'AS Roma, le FC Séville et Valence s'intéresseraient également à lui.

Adnan Januzaj pourrait-il rebondir au FC Barcelone ? © iStock

Le FC Barcelone serait également intéressé par un autre de nos compatriotes, Jason Denayer, qui a refusé une prolongation de contrat à l'Olympique lyonnais. La direction des Gones a tenté de lui mettre la pression en le privant de matches, mais cela n'a pas fonctionné. Denayer serait dans le collimateur de la Juventus et de Newcastle.

Dries Mertens a son avenir est entre les mains, car Napoli aimerait le conserver. Le joueur doit cependant renoncer à une grande partie de son salaire. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, lui a mis un peu la pression lors d'une conférence de presse : "Cela dépend de lui s'il choisit l'argent méprisable ou le privilège de vivre à Naples et dans un vestiaire qui lui a donné satisfaction". Voilà qui est clair. En cas de divorce entre le père de Ciro et les Partenopei, l'Inter, Chelsea et la Lazio, où il retrouverait son ancien entraîneur Maurizio Sarri, seraient sur les rangs.

Divock Origi serait proche d'un transfert en Italie, et plus précisément chez le nouveau champion d'Italie, le Milan AC. Selon la presse anglaise, il souhaitait quitter l'Angleterre et aurait donc refusé des offres de West Ham, Newcastle, Wolverhampton, Southampton et de Crystal Palace.

Divock Origi devrait se relancer chez le champion d'Italie. © iStock

Les départs possibles

L'avenir de Dennis Praet est entouré d'un point d'interrogation. Leicester City a loué le milieu de terrain au Torino l'été dernier, mais l'indemnité de transfert définitif semble poser problème. Dépenser 15 millions d'euros serait un trop grand risque pour un joueur qui est régulièrement blessé. Mais son avenir semble malgré tout plus se situer en Italie que de l'autre côté de la Manche.

Michy Batshuayi n'entre plus non plus dans les plans de Chelsea (Y est-il déjà rentré un jour ?). La saison dernière, il a été loué au Besiktas où il n'a pas convaincu et où il ne restera pas. Où jouera-t-il dans les prochains mois ? A Chelsea, tous les Belges pourraient d'ailleurs partir car Charly Musonda Jr. et Romelu Lukaku devraient aussi faire leurs bagages. Ce dernier pourrait d'ailleurs faire son retour à l'Inter puisque le club lombard étudierait la possibilité d'une location de son ancien attaquant vedette.

Un autre Diable Rouge pourrait cependant déménager dans la capitale anglaise, puisque Youri Tielemans serait proche d'un transfert à Arsenal. Il lui reste un an de contrat à Leicester et ne semble pas vouloir prolonger son séjour avec les Foxes. Leandro Trossard aimerait également quitter Brighton et Leander Dendoncker, qui n'est plus titulaire à Wolverhampton, intéresserait la Lazio.

Est-ce que Leandro Trossard va quitter Brighton cet été ? © iStock

Enfin, en Espagne, le journal espagnol El Mundo Deportivo, affirme que Newcastle veut mettre le paquet pour s'attacher les services de Yannick Carrasco. Charles De Ketelaere est cité dans plusieurs clubs et le joueur a déjà laissé entendre qu'il se sentait prêt pour franchir un cap dans sa carrière, même s'il n'excluait pas de rester au FC Bruges. Les opportunités de jeu qu'il aura là-bas pourraient être importantes pour une sélection en Coupe du Monde. Après que Toby Alderweireld ait assisté à un match de l'Antwerp, des rumeurs font état d'un retour dans sa ville natale. Le défenseur central évolue actuellement au Qatar, lieu de la prochaine Coupe du monde.

La Coupe du monde au Qatar arrive dans quelques mois et certains Diables vont réfléchir sérieusement à leur avenir dans les prochaines semaines. Les joueurs en manque de temps de jeu chercheront une équipe où ils recevront plus d'opportunités. D'autres chercheront à passer un cap dans leur carrière, bien que Roberto Martinez ait déconseillé un transfert aussi près d'une échéance aussi importante pour l'équipe nationale.Plusieurs Diables Rouges ont un contrat qui expire. Axel Witsel ne restera pas au Borussia Dortmund et n'a pas encore de club en vue. Lors de la conférence de presse de ce lundi, à Tubize, il a affirmé qu'il voulait continuer à jouer au plus haut niveau. Une nouvelle aventure chinoise ou aux Etats-Unis n'est certainement pas dans les plans de Witsel qui n'envisage pas non plus de revenir dans le championnat de Belgique. Pour le moment, l'on évoque un intérêt d'un club italien et de Marseille, mais aussi de deux anciennes équipes du milieu de terrain : Benfica et le Zenit Saint-Pétersbourg.Fin mai, la Real Sociedad et Adnan Januzaj ont décidé de ne pas négocier une prolongation de contrat. Immédiatement après l'annonce de l'équipe basque, des rumeurs ont refait surface selon lesquelles le FC Barcelone souhaiterait acquérir le gaucher belge. Selon Marca, les Catalans voudraient faire venir Januzaj en cas de départ d'Ousmane Dembélé. La priorité pour le rempalcer reste Raphinha, l'ailier brésilien de Leeds, mais son prix pourrait être un problème d'où l'intérêt pour le Diable rouge. L'AS Roma, le FC Séville et Valence s'intéresseraient également à lui.Le FC Barcelone serait également intéressé par un autre de nos compatriotes, Jason Denayer, qui a refusé une prolongation de contrat à l'Olympique lyonnais. La direction des Gones a tenté de lui mettre la pression en le privant de matches, mais cela n'a pas fonctionné. Denayer serait dans le collimateur de la Juventus et de Newcastle.Dries Mertens a son avenir est entre les mains, car Napoli aimerait le conserver. Le joueur doit cependant renoncer à une grande partie de son salaire. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, lui a mis un peu la pression lors d'une conférence de presse : "Cela dépend de lui s'il choisit l'argent méprisable ou le privilège de vivre à Naples et dans un vestiaire qui lui a donné satisfaction". Voilà qui est clair. En cas de divorce entre le père de Ciro et les Partenopei, l'Inter, Chelsea et la Lazio, où il retrouverait son ancien entraîneur Maurizio Sarri, seraient sur les rangs.Divock Origi serait proche d'un transfert en Italie, et plus précisément chez le nouveau champion d'Italie, le Milan AC. Selon la presse anglaise, il souhaitait quitter l'Angleterre et aurait donc refusé des offres de West Ham, Newcastle, Wolverhampton, Southampton et de Crystal Palace.L'avenir de Dennis Praet est entouré d'un point d'interrogation. Leicester City a loué le milieu de terrain au Torino l'été dernier, mais l'indemnité de transfert définitif semble poser problème. Dépenser 15 millions d'euros serait un trop grand risque pour un joueur qui est régulièrement blessé. Mais son avenir semble malgré tout plus se situer en Italie que de l'autre côté de la Manche.Michy Batshuayi n'entre plus non plus dans les plans de Chelsea (Y est-il déjà rentré un jour ?). La saison dernière, il a été loué au Besiktas où il n'a pas convaincu et où il ne restera pas. Où jouera-t-il dans les prochains mois ? A Chelsea, tous les Belges pourraient d'ailleurs partir car Charly Musonda Jr. et Romelu Lukaku devraient aussi faire leurs bagages. Ce dernier pourrait d'ailleurs faire son retour à l'Inter puisque le club lombard étudierait la possibilité d'une location de son ancien attaquant vedette.Un autre Diable Rouge pourrait cependant déménager dans la capitale anglaise, puisque Youri Tielemans serait proche d'un transfert à Arsenal. Il lui reste un an de contrat à Leicester et ne semble pas vouloir prolonger son séjour avec les Foxes. Leandro Trossard aimerait également quitter Brighton et Leander Dendoncker, qui n'est plus titulaire à Wolverhampton, intéresserait la Lazio.Enfin, en Espagne, le journal espagnol El Mundo Deportivo, affirme que Newcastle veut mettre le paquet pour s'attacher les services de Yannick Carrasco. Charles De Ketelaere est cité dans plusieurs clubs et le joueur a déjà laissé entendre qu'il se sentait prêt pour franchir un cap dans sa carrière, même s'il n'excluait pas de rester au FC Bruges. Les opportunités de jeu qu'il aura là-bas pourraient être importantes pour une sélection en Coupe du Monde. Après que Toby Alderweireld ait assisté à un match de l'Antwerp, des rumeurs font état d'un retour dans sa ville natale. Le défenseur central évolue actuellement au Qatar, lieu de la prochaine Coupe du monde.