Après Romelu Lukaku, Divock Origi et Axel Witsel qui ont déjà changé d'employeur et le transfert attendu de Toby Alderweireld à l'Antwerp, d'autres Diables Rouges sont toujours à la recherche d'un nouveau club. Voici l'état des lieux du mercato estival des nôtres.

ParChristophe-Olivier Ninos

Après sa superbe saison au FC Bruges, Charles De Ketelaere est l'une des tendances de la saison estivale du mercato. Le Milan AC et Leeds United ont déjà formulé des offres pour le wonderboy blauw en zwart, mais elles ont été jugées insuffisantes par le champion de Belgique. De Ketelaere se verrait bien à Milan, mais la direction brugeoise veut récolter une somme plus importante que les 20 millions d'euros proposés par les Italiens. CDK s'entraîne toujours à Bruges, même s'il ne dispute pas les rencontres amicales.

Youri Tielemans est également sur le point de quitter son club pour relever un nouveau défi. Le milieu de terrain, qui défend les couleurs de Leicester City depuis trois saisons et demie désormais, suscite l'intérêt d'Arsenal et de Manchester United. Mais après avoir été proche des Gunners, les négociations semblent au point mort.

Les Londoniens veulent renforcer leur milieu de terrain. Dans cette optique, ils ont déjà réussi à attirer Fabio Vieira pour lequel ils ont signé un chèque de 35 millions d'euros au FC Porto. Le Portugais de 22 ans n'a pas encore l'expérience de Tielemans. Notre compatriote arrive en fin de contrat chez les Foxes en juin 2023, donc s'il ne part pas cet été, il sera donc gratuit pour ceux qui voudront l'engager.

Du côté de Manchester United, Paul Pogba est reparti à la Juventus. Tielemans pourrait combler le vide laissé au milieu de terrain, d'autant plus que le transfert de Frenkie de Jong, espéré par son ancien coach à l'Ajax Erik ten Hag, semble être au point mort. Selon le Daily Mail, Tielemans serait une alternative en cas d'échec du milieu de terrain néerlandais.

Youri Tielemans est convoité par Arsenal et Manchester United. © Getty Images/iStock

Selon Sky Sports, West Ham a déjà formulé deux offres à Lille pour Amadou Onana. Le milieu de terrain, qui a récemment été appelé pour les duels de la Ligue des Nations des Diables Rouges, a fait forte impression en Ligue 1.

À 20 ans, il a disputé 31 matches dans le championnat français la saison dernière et aussi 8 rencontres en Ligue des champions. Le LOSC serait prêt à trouver un accord avec les Hammers si 40 millions d'euros sont proposés. La dernière offre de West Ham tournait autour de 30 millions d'euros. Le club londonien a donc temporairement arrêté les négociations.

En fin de contrat

Alors que le mercato bat son plein, certains Diables Rouges sont toujours sans club. Naples a offert à Dries Mertens une prolongation de contrat de deux ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. L'international belge a cependant décliné l'offre. Pendant un moment, il semblait que l'Olympique de Marseille était intéressé par le Louvaniste, mais cela a été rapidement démenti dans le sud de la France. Sans doute que c'était peut-être aussi un choix de Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin qui a démissionné et a été remplacé par Igor Tudor.

A quelques mois de la Coupe du monde, Adnan Januzaj et Jason Denayer sont également toujours à la recherche d'un nouveau point de chute. Les rumeurs sont nombreuses, mais il n'existe aucune proposition concrète d'un club les concernant.

