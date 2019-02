Le KV Ostende change de nouveau de président: Frank Dierckens succède à Peter Callant

Frank Dierckens est le successeur du successeur! Moins d'un an après s'être installé dans le bureau présidentiel du KV Ostende, Peter Callant cède en effet le fauteuil à l'un des vice-présidents du club, sponsor depuis trois ans et CEO de Diaz Sunprotection. Dierckens avait racheté 10% des parts de son prédécesseur au début de la saison, et s'engage à investir plus pour le club.