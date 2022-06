Récemment appelé pour la première fois avec les espoirs belges, il n'avait pas joué le dernier match contre l'Ecosse. Il ne sera cependant pas du voyage au pays de Galles.

Les Diables Rouges ont effectué vendredi matin à Tubize leur dernier entraînement sur le sol belge avant de s'envoler pour Cardiff où ils affronteront le pays de Galles samedi (20h45) pour la troisième journée du groupe A4 de la Ligue des Nations.

Dries Mertens et Amadou Onana n'étaient pas présents lors du quart d'heure ouvert à la presse. Mertens avait déjà renoncé à l'entraînement de lundi en raison d'un pépin physique, mais il avait réintégré le groupe le lendemain et était présent sur le banc lors de la victoire 6-1 contre la Pologne mercredi.

Onana a célébré ses débuts en équipe nationale contre les Pays-Bas, mais il est apparu ensuite qu'il souffrait d'une blessure à la jambe.

With the big boys. 🇧🇪 pic.twitter.com/Wi927NwR5e — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 10, 2022

Le défenseur d'Anderlecht Zeno Debast était l'invité surprise de l'entraînement vendredi à Tubize. Récemment appelé pour la première fois avec les espoirs belges, il n'avait pas joué le dernier match contre l'Ecosse. Le sélectionneur Roberto Martinez permet régulièrement aux jeunes de s'entraîner avec l'équipe A pour acquérir de l'expérience, mais le défenseur de 18 ans ne pourra pas se rendre au pays de Galles.

Romelu Lukaku ne s'est pas entraîné non plus, mais le forfait de l'avant-centre face au pays de Galles avait déjà été annoncé. Blessé à la cheville, il avait été remplacé après seulement 26 minutes contre les Pays-Bas. Il reste dans le groupe pour le moment avec l'espoir d'être apte pour le dernier match, mardi prochain en Pologne.

