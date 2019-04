Le hold-up parfait du Standard à Gand

Le Standard a pleinement profité du faux pas du leader Genk, battu mardi par l'Antwerp.

En difficulté à la Ghelamco Arena ce mercredi, les Liégeois ont su éviter le piège gantois pour s'imposer 1-2 à Gand grâce à un penalty de Razvan Marin à la 90e minute. Après deux journées dans les playoffs I, les Liégois comptent 33 points et reviennent à la deuxième place à deux points du leader limbourgeois.

La victoire du Standard ce mercredi n'a pas été de tout repos. C'est en effet La Gantoise qui s'est créée les meilleures occasions de la rencontre. L'équipe de Jesse Thorup a tout de suite imposé son jeu devant son public. D'abord timidement avec de nombreuses 'demi-occasions' dans la première demi-heure. Puis de manière plus insistante avec des frappes de Yaremchuk (37e) et d'Odjidja (41e) détournées brillamment par Ochoa. Bien placés défensivement, les Liégeois ont parfaitement réduit à néant les bonnes intentions gantoises. Mieux, ils ont réalisé la belle affaire dans les derniers instants de la première période avec un but de la tête de Renaud Emond sur un coup franc télécommandé de Kosanovic (45e).

Halilovic change la donne

Ce but d'avance n'aura pas fait long feu. Après la pause, Gand a rétabli l'égalité sur une frappe tendue de Birger Verstraete qui n'a laissé aucune chance à Ochoa (46e). Les Buffalo's ont maintenu la pression pendant le reste de la période mais ont trop souvent péché dans la dernière passe. Ochoa n'a ainsi dû sortir le grand jeu que face à Odjidja (53e) et a été épargné en fin de match par un coup de tête imprécis de Yaremchuk (83e). Les 'Rouches' se sont alors mis à y croire en augmentant la fréquence de leurs contres. C'est sur un de ceux-ci que Alen Halilovic s'est infiltré dans le rectangle avant de s'écrouler suite à un contact avec Birger Verstraete. L'arbitre n'a pas bronché mais s'est ravisé quelques instants plus tard après avoir visionné la vidéo. Sans pitié, Razvan Marin a pris ses responsabilités depuis les onze mètres et envoyé une frappe supersonique dans le plafond du but pour offrir la victoire aux siens (90e).

Terriblement déçu au terme de la rencontre, Gand est dernier des playoffs 1 avec 25 points.