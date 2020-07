Une liste de vingt noms vous permet de choisir votre commentateur francophone favori pour accompagner vos soirées foot.

Chacun aura évidemment son préféré. Et il faut dire qu'il y a l'embarras du choix, même en se contentant de ceux qui commentent le football au sud du pays, comme nous avons décidé de le faire pour ce sondage. Entre les matches européens et diaboliques sur la RTBF, la Ligue des Champions sur RTL ou Proximus, le championnat belge qui se partage entre ces derniers et VOO, et la montée en puissance de certains commentateurs d'Eleven, le choix de votre voix télévisée préférée s'annonce cornélien.

Les votes démarrent ce mercredi midi, et seront clos le dimanche 19 juillet à minuit. Vous connaîtrez donc en début de semaine prochaine le commentateur foot préféré des Belges francophones.

