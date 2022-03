Il luttait contre la maladie depuis 2016.

Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans, a annoncé le club brugeois mardi.

Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

Miguel Van Damme luttait contre la leucémie depuis 2016. Un cancer du sang lui vaiat été diagnostiqué à la mi-2016. Après une bataille de deux ans et cinq mois contre la maladie, il avait été déclaré guéri début 2019. Quelques mois plus tard, le cancer avait été à nouveau détecté après un nouveau contrôle. Il avait subi une greffe après que les médecins ont trouvé un donneur parfaitement compatible, mais Miguel Van Damme avait annoncé en septembre 2020 que son traitement n'était plus efficace.

Miguel Van Damme, qui évoluait depuis 2013 au Cercle de Bruges, était devenu papa d'une petite fille, prénommée Camille, en mai 2021.

