Genk sera privé de son gardien de but Maarten Vandevoordt pendant trois à quatre mois, a annoncé le club champion de Belgique vendredi. Le jeune joueur de 17 ans s'est blessé au coude en début de semaine à l'entraînement. A la suite d'examens complémentaires, il a été décidé d'opérer Maarten Vandevoordt, qui passera sur le billard lundi. Il y a de grandes chances que sa saison soit terminée, selon Genk.

Maarten Vandevoordt est arrivé à l'académie des jeunes du club limbourgeois en provenance du Brustem VV, dès ses neuf ans, et avait participé à moins de seize ans, au stage d'hiver de janvier 2018. Il a ensuite pour la première fois défendu les filets de l'équipe première à Renaix (0-3) en Coupe, le 24 septembre. Encore titularisé dans la cage limbourgeoise le 3 décembre à l'Antwerp en Coupe, il a défendu les filets limbourgeois lors des quatre derniers matches de championnat de l'année 2019.

Maarten Vandevoordt était titulaire lors de la rencontre de Ligue des champions à Naples le 10 décembre dernier. Il était ainsi devenu à 17 ans, 9 mois et 14 jours, le plus jeune gardien à jouer en C1.

Genk avait prolongé de deux ans, jusqu'en 2023, le contrat de son jeune gardien le mois dernier.

