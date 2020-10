L'Association des clubs francophones de football (ACFF) a annoncé mardi l'arrêt de ses championnats, à partir de ceux des moins de 17 ans, dès jeudi jusqu'au 1er novembre inclus.

Les matchs de U6 à U16 sont maintenus "dans le souci de permettre aux jeunes de garder une activité physique". "Les entraînements peuvent avoir lieu au sein d'une même bulle sportive mais les matches amicaux sont interdits", précise l'ACFF. Toutes les autres activités (label, formations, etc) sont maintenues.

Cette mesure concerne donc les championnats de D2 et D3 amateurs ainsi que les séries provinciales.

Outre en 1A et en 1B, le prochain week-end, il n'y aura des matchs qu'en première nationale, la première division amateurs. Toutes les autres rencontres sont reportées.

Plus tôt dans la journée, Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération, avait annoncé une décision semblable, avec une petite différence, les championnats pour les jeunes peuvent se poursuivre jusqu'aux U17 inclus.

